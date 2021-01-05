性平處公布2021性別圖像，其中內閣女性閣員統計，從2019年的11.9％，減為2020年的7.32％，其中因為前國發會主委陳美伶等4人的異動，讓女性閣員人數比例足足減少4.58個百分點。

上波內閣改組前，內閣女性閣員還有5人，包括當時的政務委員兼國發會主委陳美伶、行政院發言人Kolas Yotaka、勞動部長許銘春、文化部長鄭麗君、公平會主委黃美瑛。但行政院最新的統計，女性閣員已變成3人，只剩現任經濟部長王美花、勞動部長許銘春、公平會主委黃美瑛。

前後2次的差異，包括陳美伶、鄭麗君離開內閣、Kolas Yotaka轉任總統府發言人、以及王美花升任經濟部長。

性平處對內閣閣員的統計，是含行政院院長、副院長、政務委員、秘書長、發言人、31個部會（不計促進轉型正義委員會、台灣美國事務委員會及不當黨產處理委員會）首長，且不重複計算，全體閣員中，扣掉現行懸缺的發言人，共有41人。

性平處對現行女性閣員偏低的情況表示，為提升女性參與決策的機會與管道，公部門持續推動1／3性別比例原則。現行占7.32％，與1／3性別比例原則「有相當之差距」。

另外，統計也發現，2019年全國女性政務人員（占22.4％），仍未達1／3；考試院、監察院及司法院決策階層中，女性考試委員、監察委員、法官等均達40％ 以上，女性大法官僅占26.7％；公務人員部分，全國公務人員42.1％ 為女性，簡任（派）公務人員中35.5％為女性，公務人員擔任主管者有39.9％為女性。另統計2020年9月第13 屆考試委員共9人，其中女性考試委員5 人占55.6％；監察院第6 屆監察委員計27人，其中女性監察委員12人，占委員總人數44.4％。

至於地方政府一級單位主管及所屬機關首長，性平處也提醒，男女差距亟待縮小。2019年底地方政府一級單位主管及所屬機關首長有23.6％為女性，較2016 年（22.0％）略增1.6個百分點，其中，基隆市、苗栗縣及新北市政府女性比例達1／3 以上，雲林縣、宜蘭縣、台中市及金門縣政府則不到15％，亟待加強。

(中時 )