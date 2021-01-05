林祈烽指出，該處防疫旅館連外送餐飲人員都可以直接送餐到房間內，淪為防疫破口。（台中市議員林祈烽服務處提供）

台中市議員林祈烽接獲爆料，指西屯區有一處防疫「旅館」根本不符防疫規定，不僅大門敞開讓任何人都可以隨意進出，連外送餐飲人員都可以直接送餐到房間內，台中市的防疫是不是出現大破口？台中市政府觀光旅遊局長林筱淇說，該防疫旅館正在裁處中，民眾可上「台灣旅宿網」查詢是否合法。

林祈烽表示，民眾向他及立法委員張廖萬堅投訴，指稱西屯區有一戶之前做非法民宿的業者，現轉成防疫「旅館」，目前裡面還住了3名居家檢疫的人員，但該住家大門從來不關，居家檢疫的民眾更是把垃圾堆放在窗戶外的鏤空花台，任其廢水往樓下滴，實在有夠恐怖；台中市號稱防疫工作做得很好，怎麼會任由這種事情發生？

林祈烽得知消息，派人前往現場查看，發現該戶住家大門根本就已經故障無法關閉，而屋主也沒有打算要修理；更有民眾爆料，指居家檢疫的人都常叫外送餐點，外送人員都直接把餐點送進屋內，根本就沒有任何告知或管制措施。

林祈烽緊急向市府勞工局、觀旅局和民政局及區公所等單位聯繫，結果勞工局外勞事務科答覆說，因裡面沒有住外勞或移工，所以不歸他們管；觀旅局觀光管理科回說，防疫回歸衛生局跟民政局，民眾住哪裡由他們准許，觀旅局只能稽查違法民宿。

衛生局則是把責任又推回觀旅局，指稱居檢住宿場所還是回歸觀光旅遊局管理；民政局區里行政科則表示，非法民宿不能是防疫替代所，但他們無法知道民眾回報的居家檢疫場所是否為非法民宿。

林祈烽痛批市府相關單位全在踢皮球，任由台中市防疫工作出現大破口，實在是可惡至極！他要求各單位趕緊派人去聯合稽查，並做好相關防疫和安置工作，如果台中市真的因此出現疫情，那市府團隊都難辭其疚。

市府強調，很多非法日租套房藏身在巷弄中，外觀根本看不出來，甚至屋主和房客套好矇騙前往稽查的市府人員，連警方到場也不開門，除非出具搜索票，造成市府前往稽查相當困難；民眾如要查詢是否合法可上「台灣旅宿網」查詢。

(中時 )