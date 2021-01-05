中年男要求讓座遭拒 竟毆打中一中學生

又是讓座糾紛！台中一名中年男子，在公車上要求讀台中一中的男學生讓座遭拒，竟怒罵「敗類」等語並拉扯男學生，影像被乘客Po上網，台中市警局公益派出所接獲報案進行查處。據了解，男學生被毆打拉扯導致脖子紅腫，雖不提告，但警方進一步追查動手打人的男子到案，將依違反《社維法》送辦。

有網友在PTT發文「一中生在公車上跟阿伯扭打？」並分享一段影片，影片場景是在公車上，車上擠滿了乘客，但一名背著藍色背包疑似阿伯的男子，卻與一名學生糾纏拉扯，影片中還有疑似司機大聲喊話：「那個背背包的你在幹什麼？」、「這附近有沒有派出所」。

公益派出所所長江清萬今天（5日）表示，這起公車糾紛發生是因讓座問題引發，一名中年男乘客在公車上要求男學生讓座遭拒，雙方衍生口角爭執，該男子不但拉扯男學生，甚至還動手毆打，雖然學生與家長皆表示不提出告訴，但警方正調閱公車刷卡紀錄及監視器影像著手調查，追查中年男子到案，將依違反《社會秩序維護法》送辦。

警方指出，男學生遭拉扯毆打，導致脖子皮膚有紅腫現象，至於被毆打過程如何？網路上的影片並不清晰，警方將再調閱公車上較清晰的影像，進一步釐清案情。

(中時新聞網)