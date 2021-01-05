陶藝家陳加峯3年前到台東生活，從大自然汲取靈感創作，用陶藝記錄生活，運用豐富絢彩、純白色的作品呈現出不同的生活經歷，並在近期於鶯歌陶瓷博物館展出「無所從來．亦無所去—陳加峯創作個展」，展露出自己與大自然的交換日記，供觀眾聆聽大自然的呢喃，也聽聽內心的自己。

陳加峯同時是國立台東專科學校創意商品設計科助理教授，在台東3年創作出許多作品，剛到台東第一年創作出造形簡約、飽滿的石頭堆疊《Stone》，並延伸創作出《緣起緣滅》，作品在石頭上，春天會長出小海草，但隨四季轉換，到了冬天又逐漸消失。而到台東的第二年，面對迥然不同的教育方式、生活環境，陳加峯開始重新尋找生活的平衡，透過堆砌石頭的本能動作，創作出《Balance》作品療癒自我。最後一年，陳加峯創作出的《蛻變》作品，則是展現出體認生命蛻變的過程，描述出稻穗破殼、枯萎、消逝的流程，就如人的生命轉換一般。

熱愛攝影的陳加峯也在個展入口擺放了多張台東風土照片，希望開啟觀眾與展品間的對話。展覽分為2系列，一部分是陳加峯2014年到訪日本陶藝之森的駐村創作，以2組豐富絢彩的「四季協奏曲」作品呈現顏色的變化性，而另一部分的「無所從來，亦無所去」4組作品則是以純白色呈現，反映他與大自然對話、自我探問，以貼近自然的創作質感，探討最根本造形的心境。

「無所從來．亦無所去—陳加峯創作個展」將於即日起至1月10日展出，民眾在觀展過程中，除了可欣賞自然氣息、簡約造形的創作，也可用陶藝為心靈增加一些沉澱。更多的展覽資訊可上陶博館官方網站www.ceramics.ntpc.gov.tw、粉絲專頁www.facebook.com／YCMuseum查詢。

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