群電公佈12月合併營收為28.98億元，年增15.6％，第4季營收則為92.57億元，年增4.2％，單月及單季營收雙雙創下同期歷史新高。累計2020全年合併營收348.61億元，年增1.3％並創歷史新高。

群電指出，受惠於筆電電源訂單強勁，第4季營收優於原先預期，電競筆電電源第4季營收年增率超過3成，Type-C筆電電源營收年增率更是超出預期，在毛利率較佳的產品組合帶動下，第四季獲利有機會克服匯率的不利因素，推升第4季獲利維持雙位數年增走勢，至於2020的全年獲利成長幅度則有望大幅超越營收成長，再創歷史新高。

展望2021年，群電表示，筆電電源訂單展望十分強勁，第一季業績可望力拼淡季不淡，營收年增率上看2成，而除了筆電用電源外，群電亦積極佈局高瓦或高值的雲端智能應用，包括伺服器電源、智慧家庭電源以及智慧建築產品，5大產品線都有機會成長雙位數，期望多元化的成長動能將帶動新年度營收及獲利再創高峰。

(工商 )