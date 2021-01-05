台視《2021超級巨星紅白藝能大賞》23日在台北小巨蛋隆重登場，表演陣容堅強，今年更邀周華健、劉若英擔任表演嘉賓，兩位皆是首次登《紅白》盛會，周華健興奮表示：「心情當然很期待，不管加入紅隊或白隊，都希望可以獲勝，但觀眾才是最大的贏家，因為可看到兩組藝人賣力演出。」劉若英則說：「今年不容易，很珍惜這次參加《紅白》的機會，希望可以透過這個盛會，分享新的音樂，並將溫暖與祝福送給大家。」。

周華健唱紅無數膾炙人口的歌曲，透露這次在老歌選擇上，的確有點困難，想找一些有過年氣氛的曲風，但是有些歌唱過太多次，所以這次會唱新歌加改編曲風的老歌，「畢竟老歌也要穿新衣嘛，希望帶給大家新鮮又懷舊的感覺」。他在社群上和粉絲互動密切，也表示許多人從第一張專輯聽到現在已35年，他的唱腔及創作也有改變，希望粉絲及觀眾可以在這次舞台上，看到一個成熟有經驗的資深歌手一路以來的成長及改變，也預告2021年將有特別巡迴演唱會計畫。

周華健首登《紅白》舞台。（台視提供）

劉若英演藝事業跨足影歌視和舞台劇，「這次的曲目編排是具有溫度的陪伴，希望大家能在耳熟能詳的歌曲中聽到新意，也盼望在特別準備的新歌裡，得到相愛與被愛的祝福。」她也想透過這次舞台唱出內心感謝，謝謝大家一路以來的鼓勵與陪伴。而近期除了發表2首新作品外，新專輯正在醞釀中，期待盡快與大家見面，她也以歌曲〈不營業的日常〉歌詞：「不營業的日常，想到就微笑，沒多特別，卻很重要，忙或不忙、都好。」來表達新年計畫與安排。

(中時 )