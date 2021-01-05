日本每日新聞2020年底調查結果出爐，118家日本主要公司中，共有71%認為經濟將在2021年有所改善。其中，只有5%，也就是只有6家日本公司，除對2021經濟沒抱期望外，反而認為會再惡化。但對於資本支出方面，有四成公司表示前景不明，先觀望再說。

日本政府7日就要決定是否要對大東京地區，實施緊急狀態之前夕，每日新聞，這家擁有日本歷史最為悠久的報紙業者指出，儘管目前疫情還是很嚴峻，但投資環境還是優於，新冠病毒剛爆發的2020春天。當時，日本民眾必迫要待在家裡，商業活動也連帶受到嚴重衝擊。雖然大多數參予調查日企對未來疫情感到擔憂，對2021雖表樂觀，但受訪者認為還是無法回復至疫情發生前的榮景。

參予問券調查者之一的保險業者T＆D Holdings表示，景氣在2020財年出現嚴重下滑，因此我們預計2021財年，會出現截然不同的模式。東京海上控股(Tokio Marine Holdings)也指出，新的商業模式正發展成形，預計經濟成長可望建立在消費者與國外所需上。

不過，三菱電機認為疫情未來發展前景不明，說消費支出與和民間投資將恢復，恐怕還言之過早。因為這將近120家受訪日企，有九成五的都認為，新冠疫情是影響經濟發展最關鍵的因素。

鹿島建設(Kajima)憂心，疫苗與治療萬一不順遂，個人消費與企業資本將持續疲軟。一家未具名的日本銀行業者也說，萬一再次宣布緊急狀態，經濟層面，公司獲利，就業市場等將備受打擊。

不過，關於企業的資本支出，約有14%表示，打算在2021財年增加海內外投資，而17%則表示不變，8%會縮減投資計畫。同時，有更多約40%受訪日企認為，無法回答要不要投資未來，因為疫情太不透明，故正在觀望。

(時報資訊)