群電(6412)因NB電源訂單強勁，去年第4季合併營收92.57億元，年成長4.2%，為歷年同期新高，群電表示，目前NB電源訂單仍十分強勁，第1季業績可望力拚淡季不淡，營收年增率上看20%，全年業績可望在5大產品線均年成長雙位數下再創新高。

第4季逐漸進入淡季，但群電業績因電競及Type-C筆電電源需求強勁表現不俗，2020年12月合併營收28.98億元，年增15.6%，為歷年同月新高，累計第4季合併營收為92.57億元，年增4.2%，為歷年同期新高，累計2020年合併營收達348.61億元，年增1.3%創下歷年新高。

由於高價值產品電競筆電電源第4季營收年增率超過30%，且Type-C筆電電源營收年增率超出預期，群電表示，較佳的產品組合有機會克服匯率的不利因素，推升公司的第4季獲利維持雙位數年成長趨勢，公司2020的全年獲利成長幅度則有望大幅超越營收成長，再創歷史新高。

展望第1季，群電表示，目前筆電電源訂單展望仍十分強勁，第一季業績可望力拚淡季不淡，營收年增率上看20%。

除筆電電源需求強勁，群電亦積極布局高瓦數及高價值的雲端智能應用，今年除電競筆電及Type-C筆電電源外，伺服器電源、智慧家庭電源及智慧建築產品等5大產品線都有機會年成長雙位數，多元化的成長動能可望帶動群電2021年營收及獲利再創新高。

(時報資訊)