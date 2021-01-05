2021年春節倒數，經營85度C的美食-KY(2723)今年推出價格帶落於150～499元的9款禮盒，目標全台銷售盒數達6.7萬盒、業績拚持平1600萬元。不過，集團同步祭出Hello Kitty及My Melody滿額加價購衝刺成長動能，目標加價購業績自900萬元成長至1240萬元。

美食去年12月中股價觸及168元、創近1年5個月高點，近期股價高檔拉回136元支撐，今（5）日止跌回升、最高上漲4.55％至149.5元，惟尾盤調節賣壓致使漲勢收斂。終場上漲2.1％、收於146元，仍位居觀光類股漲勢前段班。

85度C今年推出9款年節禮盒，較去年減少1款，優惠價格帶較去年150～518元略為下修至150～499元。首推集結6款甜點的「牛年旺來」禮盒，其他包括牛來運轉、肉絲酥、奶油與蘭姆、愛餡捲心酥、KT雪米糕、咖啡小蛋捲、精典鳳梨酥禮盒及牛軋糖等。

美食指出，今年年節禮盒陣容採精實策略、主打設計精美、內容多樣的高CP值平價美味，自10日起於全台門市開放預購，其中6款禮盒至2月26日預購可享85折優惠，目標銷售盒數達6.7萬盒、業績拚持平1600萬元表現。

此外，美食亦再度祭出Hello Kitty及My Melody聯名滿額加價購活動，自21日起全台門市消費滿150元，即可加價公仔陶瓷杯、多功能置物盒、摺疊收納箱凳等商品，相較於去年聯名泡泡先生，集團目標加價購活動業績達1240萬元、較去年900萬元成長達37.8％。

(時報資訊)