2021年第二個交易日台股即帶給投資人大驚奇，加權指數今(5)日正式站上萬五，剛好收在15000點，上漲98點，漲幅0.66%，替元月行情再添力道。台北外匯市場在資金匯入下，今天盤中也升破28元整數大關，台北外匯經紀公司及元太外匯經紀公司午盤合計成交量亦高達18.7億美元，全天有機會挑戰30億美元。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，這波資金行情推升指數力道銳不可當，目前台股股價淨值比(PB)約在1.9倍的位置，就絕對數字來看處於相對高位，但若納入全球三大央行持續資金寬鬆的條件，台股PB仍有上調空間，預期未來上升至2.3~2.4倍都屬於合理區間，意即今年上半年依然可看到指數再創高峰，萬五之上仍有空間。

另外，葉獻文指出，一年一度美國消費性電子展CES即將於本月登場，雖然因疫情影響今年改為線上舉辦，不過根據過往經驗，展覽期間往往能帶動台股投資熱度，且此展以目前最熱門的5G為主題，也等於宣告今年科技業的最新發展趨勢，對於相關供應鏈將是一大利多。

針對選股方向，葉獻文表示，短期類股輪動，疫苗提前問世讓資金短期轉往漲幅落後的原物料、水泥等傳產類股，不過電子類股包括蘋果供應鏈、5G、半導體、高速運算、電動車等題材，仍是中長線推升指數持續向上的主軸。

(時報資訊)