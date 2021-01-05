華南金(2880)旗下華南銀研發新型信託商品符合客戶需求，不侷限於理財規劃或授信服務。尤其為因應台灣高齡社會的到來，華南銀行異業結盟包括醫療、長照及信託服務，結合台南營新醫院，推出樂活在地安養信託。

華南銀行除以融資協助興建台南營新醫院附設護理之家外，也提供業者引進先進的醫療設備與設施之資金需求，另搭配安養信託商品專款專用的特性，讓長輩們入住養護機構時免除後顧之憂，解決住民或照護者每月繳費以及機構每月收費的困擾，更與營新醫院共同規劃開立「經濟安全」專班，提供在地之長照個案管理師、居家照護服務員及社福相關人員等，藉此增加其對信託的瞭解及功能性，進而讓信託不再只是執行收付事項，而是進一步透過跨業合作，提供業者及高齡者創新之在地安養服務。

營新醫院附設護理之家第二棟新建之康睿大樓，預計於110年第一季啟用，台南市營新醫院執行長石嘉玫表示，政府推動長照2.0確實能分擔部分家庭照顧者的壓力，但隨著長輩失能程度愈嚴重，更需要具專業醫護團隊系統的護理之家，來提供全方位照顧服務。護理之家的內涵是專業，但呈現給長輩和家屬的是溫暖。以「護理之家就是長輩的另一個家」為願景，結合營新醫院醫療資源，打造出符合在地需求、嶄新的護理之家。

(時報資訊)