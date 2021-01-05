萊豬進口的第一天，總統蔡英文提及開放美國萊牛豬進口時說「過去的政府作出了開放的承諾，卻無法落實」、「歷經3任政府的難題，已經沒有迴避不處理的空間」。此話引發外界爭論，資深媒體人陳揮文聽見蔡說「沒有迴避空間」，直接在廣播節目中質疑地連續問了兩遍「為什麼？」

蔡英文在總統府發表新年談話時，直指開放萊豬是歷經3任政府的難題，已無迴避的空間。她也強調，對於開放符合國際標準的牛肉和豬肉進口的決定，引起議論和紛擾，「我要用最謙卑的心情，請所有國人同胞體諒，也希望大家能夠理解我們再三斟酌後的決定」。

陳揮文4日在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》中質疑，「為什麼？為什麼？是你(蔡英文)答應了美國什麼？是你欠人的嘛，所以我說蔡總統國家方向是錯的，就是抱住美國大腿，什麼都以美國為主，全部靠美國」。他更批，蔡政府什麼都靠川普這個瘋子，人家在胡搞瞎搞，台灣在旁邊當啦啦隊！

另外，馬前總統辦公室日前則是發聲明指出，馬政府從未承諾開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口，基於維護國人健康與國內養豬產業，馬前總統無論在擔任總統前、後，也都明確表示反對萊豬進口，蔡總統應該說清楚，所謂「過去政府做出了開放的承諾」，到底從何而來？身為國家元首，豈可信口開河、隨意胡說？

(中時新聞網)