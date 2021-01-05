從去年十月開始至今，本季流感一直都未達流行閾值，疾管署今天公布，國內出現首起流感重症案例，為住在北部的一名77歲長者，沒有接種流感疫苗。同時高雄的某托嬰中心更發生一起5人群聚，疾管署再度提醒，符合公費對象者應儘速接種疫苗。

疾管署監測資料指出，上周門急診流感就診人次約3萬4972人，因為受到跨年年假影響，許多門診休診，因此人數與上一周相較持平，預估下周人次會稍微上揚。

不過疾病管制署疫情中心主任郭宏偉表示，本流感季（每年10月1日到開始到隔年的9月30日）出現首例重症病例，為北部77歲女性長輩，12月底時住院，確診為A型流感H3N2。每年流感疫情大多自11月下旬開始升溫，至翌年1-2月達到高峰。疾管署副署長莊人祥表示，這也是每年流感季以來，最晚出現的重症案例。

莊人祥表示，A型流感分為H3N2以及H1N1，H3N2只要是流行的季節，嚴重度會比較高，侵襲年紀大的長者，H1N1則多以年輕人居多。

另外，高雄也出現一起A型H3N2流感群聚案件，為某托嬰中心，有症狀者共5人，嬰幼兒和護理人員都有。

因為疫情，民眾多有保持防疫新生活，如今出現重症與群聚案例，是否代表社區中，民眾的衛生習慣鬆懈了嗎？莊人祥說，國內一直都有流感，但社區中一直都是散發，沒有流行，但每個禮拜醫院都可以驗到幾株，還是有病例，但很少。若是高危險群民眾感染，就有可能變重症。

莊人祥強調，目前為止還有一些流感疫苗，符合公費對象者可以儘速去接種。

(中時 )