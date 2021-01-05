內埔警分局4日晚間8時許接獲民眾報案處理一處酒客衝突事件，警方獲報前往內埔鄉一間食堂，發現李姓男子遭人持刀刺傷、傷勢嚴重，員警清查現場，在廁所發現黎姓越籍移工，經帶回訊問，李男送醫急救後傷重不治，全案依殺人罪移送屏檢偵辦。

目睹民眾指出，黎姓外籍移工疑似酒後與李男因細故發生口角，黎男隨手拿起店內刀子往對方背部刺去，突然鮮血直流，他被此景嚇到立刻往店內後方逃逸；警方獲報不敢大意，調派線上快打部隊警力15人前往處理，為免衝突擴大，亦同時派員前往協助戒護傷患。

員警控制後隨即清查現場，並發現店後方廁所內有人躲藏，確認黎男身分無誤後當場逮捕，並於旁邊水槽內起出做案用刀子一把，另李姓被害人背後遭刺一刀，送醫緊急搶救後於凌晨宣告不治，警方正調閱監視器及清查2人關係，以釐清詳細犯案動機。

內埔警分局長蔡耀順表示，天冷喝酒禦寒務必適量，以避免酒後誤事，並呼籲民眾遇有糾紛，務必報警處理，切勿私下解決，以免觸法及茲生事端。

(中時 )