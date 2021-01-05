苗栗縣大湖鄉公所計畫在第一公墓新建鄉內首座納骨塔，已編列350萬元先行評估，大湖鄉長胡娘妹表示，新建納骨塔除了要克服水保、用地問題，聯外道路不足6米寬是當前遇到的困難之一，公所將按照法律程序辦理，期盼早日解決大湖長輩心頭之憂，生後能安心留在家鄉落地生根。

胡娘妹說，大湖從日據時代就有火葬場，但目前大湖鄉親將親人遺體火化後，只能將骨灰罈寄放在鄰近有納骨塔位的西湖、卓蘭等鄉鎮，或是選擇有一條龍服務的後龍福祿壽園區，不僅祭拜路途遙遠，塔位費用也較當地人貴，因此鄉親希望鄉內盡早有1座公立納骨塔，滿足殯葬需求。

大湖鄉公所編列350萬元辦理新建納骨塔先行評估，位置預定在第一公墓，但遇到的首要問題就是聯外道路不足，依據《苗栗縣殯葬管理自治條例》第13條規定，骨灰（骸）存放設施，聯外道路可供車輛通行寬度不得少於6公尺，公所必須先克服聯外道路問題，用地及水土保持正在辦理評估。

苗栗縣政府民政處生命事業科表示，苗栗縣有6鄉鎮未設公立納骨塔，其中許多鄉鎮表示有新建納骨塔的意願，但尚未實際向縣府提出興辦事業計畫，現在以全縣來看，納骨塔位其實已供過於求，因此建議欲提供殯葬服務的鄉鎮市，不妨考慮提供禮廳、靈堂或殯儀館服務，這些服務目前較欠缺。

(中時 )