伊朗軍方在波斯灣扣押一艘韓國籍化學油輪及船員後，首爾和華府當局均呼籲德黑蘭立即釋放，韓國外交部也正研議是否讓副部長如期於10日訪問伊朗。

路透社報導，伊朗和韓國近來關係緊繃，因存放在韓國數家銀行的伊朗資金由於美國制裁而遭到凍結。伊朗官方電視台引述德黑蘭政府官員報導，韓國外交部副部長崔鍾建原定訪德黑蘭，討論伊朗要求的事項，即釋出遭凍結的70億美元資金。

首爾一名外交部官員告訴路透社：「有關（崔鍾建）此行的計畫現在情況不明。」

伊朗媒體昨天報導，伊朗革命衛隊以排放化學物汙染波斯灣為由，扣押韓籍油輪「韓國化學號」（Hankuk Chemi）。這艘船載運7200公噸乙醇。

韓聯社報導，韓國外交部長康京和今天表示，政府已展開外交努力，讓這艘油輪盡快獲釋。

「德黑蘭時報」（Tehran Times）3日報導，伊朗希望談成一項協議，利用這些遭凍結的資金換取新型冠狀病毒疫苗和其他商品。韓國外交部未立即就此報導置評。

此外，近日適逢伊朗重要將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）在巴格達遭美國無人機擊殺事件滿週年，美國和伊朗緊張升高。

根據法新社報導，伊朗扣押韓籍油輪後，美國國務院發言人說伊朗此舉「是明顯企圖的其中一環，藉由勒索國際社會以減輕制裁的壓力」。

發言人說：「我們與韓國齊聲要求伊朗立即釋放這艘油輪。」

(中央社)