美國喬治亞州明天舉行2席聯邦參議員決選，不僅將決定由哪一黨掌握參院多數，也關係到民主黨總統當選人拜登未來能否全面執政；目前選情緊繃，結果可能要等上幾天才會出爐。

民調顯示，尋求連任的共和黨現任議員羅夫勒（Kelly Loeffler）和帕度（David Perdue）與民主黨挑戰者華諾克（Raphael Warnock）和奧索夫（Jon Ossoff）支持度不相上下。

以下是路透社整理的計票程序相關重點。

●選舉結果為何可能延後揭曉？

美國去年11月舉行總統大選，喬治亞州郵寄投票的計票速度緩慢，直到投票所關閉3天後，結果才出爐，拜登最後在約500萬張選票中，以領先不到1萬2000票的優勢勝出。

喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger ）辦公室發言人瓊斯（Walter Jones）說，倘若選情膠著，那麼這類延遲可能會在明天決選後重演。

瓊斯說，「我們可能需要花上幾天」，而結果延遲出爐主要是因為在選舉日當天接獲的郵寄投票。

選務人員已經開始處理收到的郵寄選票，例如檢查選票上的簽名是否與記錄相符，但要等到明晚7時才能開始計票。

官方資料顯示，截至昨天，工作人員已處理了近100萬張郵寄選票。他們應該會在「選舉之夜」迅速清算這些郵寄選票，以及選民提前赴投票中心投下的200多萬張選票。

至於選舉日當天才寄達的郵寄選票，選務人員仍得花上好些時間開啟信封、檢查簽名並將選票放入點票機。此外，他們還必須處理數以十萬計選民明天親赴投票所投下的選票。

●喬治亞州偏紅？

紅色一向是共和黨的代表色，民主黨則是藍色。

在去年11月的總統大選，喬治亞州和其他搖擺州的郵寄投票大多是支持拜登，而親身投票的選民大多力挺共和黨籍總統川普。

如果這次再度出現較多民主黨人採郵寄投票方式，初步計票結果可能類似共和黨先展現領先優勢，民主黨後來迎頭趕上。

維吉尼亞大學（University of Virginia）政治中心（Center for Politics）專家康迪克（Kyle Kondik ）說：「初步結果通常反映出選情，但可能會比最終結果要紅一些。」

●重新計票

喬治亞州在2020總統大選兩度重新計票，州最高選舉官員下令以人工方式重驗紙本選票，稍後又應川普陣營要求以電腦掃描重新計票。

假如領先幅度小於或等於全部選票的0.5%，喬治亞州允許落後的一方提出重新計票，但必須在選舉官員確認結果後的兩天內提出要求。

倘若候選人認為計票結果有誤，也可要求重新計票；在這種情況下，應由州務卿決定是否重驗選票。地方選舉官員也有權在結果獲得認證前，在轄下縣郡重新計票。

(中央社)