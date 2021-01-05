「電動履帶式高空作業車」可大幅提升果園作業效率50％以上。（劉秀芬攝）

適合台灣氣候的水晶花「台南3號」，已有業者技轉栽種，市面上都可購得。（劉秀芬攝）

釀酒高粱台南7號與8號生育全期不需灌溉與噴藥，出酒率高且酒質好。（劉秀芬攝）

簡單式滴灌系統戶外、設施內皆適用，主要應用在蘆筍、香瓜、番茄、花卉等作物，節水率可達5成至7成。（劉秀芬攝）

行政院農委會台南區農業改良場5日發表2020年成果展，去年共完成19件技術移轉，包括11件品種授權及8件技術移轉，其中因應氣候變遷研發抗旱、耐逆境的「台南19號」早生水稻品種、生育全期不需灌溉與噴藥的釀酒高粱台南7號與8號，目前正積極推廣種植。

台南農改場場長楊宏瑛表示，2020年農改場有許多重要研發、推廣成果，除了因應乾旱改良的水稻、高粱，還有花期長達半年的苞舌蘭「台南4號」、適合台灣氣候的水晶花「台南3號」，都有業者技轉栽種，市面上都可購得。

在節水工具上，台南農改場推廣的簡單式滴灌系統，戶外、設施內皆適用，主要應用在蘆筍、香瓜、番茄、花卉等作物，節水率可達5成至7成，保持畦溝乾燥方便採收、減少雜草孳生，滴灌、施肥一次完成，便利又節省人工，還可以申請補助。

「電動式定量噴灑機的控制裝置」可精準定量出水，目前主要應用於鳳梨抽穗藥劑定量施用，未來可再擴大應用於其他作物之定量施用技術。

「批次削皮機」主要應用於芒果削皮，每分鐘可以削12-16個芒果，可節省5-7個人力；「電動履帶式高空作業車」可大幅提升效率50％以上，為平地果園安全、省工的新利器。

此外，針對魚菜共生之氨氮監測系統，開發簡易型感測系統，大幅降低設備成本。開發「青花菜、花椰菜與甜瓜的雜交種子純度檢測技術」，可提升種子純度檢測速度2-3倍，提升雜交種子的生產品質。藉由叢枝菌根菌提升甜瓜耐病性，篩選適合之茄砧以穩定番茄生產品質與收益。

台南農改場也1月7日也將舉行研究成果研討會，以「植物保護」為主題，分享轄區重要且特殊作物蓮病蟲害、蘆筍薊馬之綜合管理、九層塔露菌病之免登資材篩選等研究成果，以及目前最熱門的無人機防治荔枝椿象、病蟲害診斷服務之資訊化等研究成果，目前已有上百名農友及農政單位人員報名。

(中時 )