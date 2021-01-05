台中市一名45歲許姓婦人，跨年夜與先生因為買錯化妝品吵架後，將他趕出家門長達6天，4日晚上妻子傳訊向丈夫稱身體不適，丈夫不以為意，以為待會就好了，後來聯繫不上人，5日上午過去看都沒回應，趕緊請消防隊破門，才發現妻子陳屍屋內，早已死亡多時，且屍體已呈現屍僵，也發現床頭心臟的藥整瓶空了，過個年後，與妻子天人永隔，警方到場勘驗，不排除輕生，確切案情、死因為何仍待釐清。

去年12月31日這對住在台中市西屯區的一對夫妻吵架後，妻子不讓丈夫回家，4日晚上7時許，妻子傳語音訊息給丈夫，表示她身體不舒服，要先生買食物回家，丈夫不以為意，未及時返家，後來一直聯繫不上人。

先生今日上午回家找妻子都沒回應，趕緊請消防隊破門，才發現妻子已陳屍屋內，早已死亡多時。

警方調查，許婦跨年夜與先生吵架，憤而趕老公出門，據了解，警方與許女先生在場發現在死者床頭櫃，有一罐心臟藥，但罐子裡面的心臟藥全不見，不排除許姓婦可能想不開，警方正進一步調查死因。

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