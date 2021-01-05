民進黨台北市黨部主委4日起至8日領表登記，目前呼聲最高的參選人為新境界智庫副執行長吳怡農，「搶頭香」的卻是前台北市議員顏聖冠。香港媒體評論直言，吳之所以能獲得「英系」與「新潮流」跨派系共同支持，在於英系想為衛福部長陳時中鋪路，而新潮流則看上吳的吸票效應，未來當上台北市黨部主委無論輔選誰都有助益。

香港媒體《中評社》今日評論指出，蔡英文為支持吳怡農，特別修改內規比造黨主席參選資格，為入黨未滿2年的吳解套，這項條款也被視為「吳怡農條款」；同時也傳出民進黨中央為護航吳，還特別勸退前立委薛凌與前台北市議員王孝維。只是沒想到，半路殺出一個「程咬金」，也就是擁有五屆台北市議員資歷的前議員顏聖冠。

評論認為，從顏聖冠的出現，可看出黨內對英系力量的制衡，也可看出各派系對台北市長大位的企圖心。評論分析，吳怡農背後擁有英系與新潮流的跨派系支持，英系的目的在為陳時中鋪路，而新潮流則看中吳的吸票效應，一旦吳擔任台北市黨部主委，日後就必須要輔選，無論他輔選誰都多少能幫到黨內提名的人，堪稱百利而無一害，這也是跨派系挺吳所打的算盤。

不過評論也直言，吳怡農雖坐擁高人氣，但目前黨內被點名參選台北市長的人，除了陳時中，還有基隆市市長林右昌、新系立委吳思瑤、新竹市市長林智堅，他們都是人氣、資歷與地方實力兼具的政治明星，吳若擔任台北市黨部主委，不僅能否協調各派系成大問號，甚至恐成某特定派系的魁儡。

(中時新聞網)