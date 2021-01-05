美股前一交易日重挫，周二台股開盤小漲11點，早盤鴻海續打前鋒，鋼鐵股走強獨秀，電機股小漲跟隨，電子零件、其他電子股較有人氣，航運、造紙、玻陶等前期強勢股拉低走跌。類股漲多拉回、落後補漲，先前休息的鋼鐵族群強勢接棒，中鴻(2014)一度觸及漲停板、威致(2028)逼近30元；電動車零組件題材的明泰(3380)、同緻(3552)強攻漲停板；金屬概念股的泰銘(9927)領軍大漲8%、佳龍(9955)及金益鼎(8390)紛紛上升。台股神龍擺尾上漲98點，成功站上15000大關，成交量3471億元創史上次高。今日外資(不含外資自營商)買超26.5413億元，投信買超5.6771億元，自營商買超7.7486億元，三大法人買超39.96億元。

權值股動起來，台積電上漲6元來到542元，創新高；鴻海站穩百元關卡，收在104元；聯發科(2454)成功突破800元，惟終場上漲5元，收在797元。鴻家軍紅透半邊天，鴻海觸及105元逾3年的新高價，也拉抬集團旗下廣宇(2328)、LED背光大廠榮創(3437)攻上漲停，乙盛-KY(5243)早盤漲幅超過6%，創歷史新高價，不過漲多引發獲利了結賣壓，終場收平盤。疫情延燒，NB、Chromebook等需求大爆發，廣達(2382)預估今年出貨上看6200萬台，而仁寶(2324)出貨可達4800萬台，今日廣達及仁寶股價上漲約4個百分點；品牌廠的宏碁(2353)、華碩(2357)股價也都由黑翻紅。鋼鐵原物料行情飆漲，市場預期中鋼(2002)本月中將開出的2月內銷盤價，可望為連續第八個月漲價，中鴻(2014)也可望跟進續漲2月內銷盤價，資金轉進鋼鐵股，中鋼集團的中鋼、中鴻領軍大漲，允強(2034)、新鋼(2032)、新光鋼(2031)、東和鋼鐵(2006)漲幅皆超過2%。

台股牛氣衝天，2021年開紅盤寫下多項紀錄，其中外資開紅盤首日大買超、持股市值及占比(外資持股數／證交所公告發行股數)皆創下新高紀錄，上市櫃市值亦改寫歷史新高。今早開盤雖然受到美股大跌影響而壓抑漲勢，然而新台幣匯價在開盤後不到1小時升破28元，顯示外資資金匯入積極，多方恢復元氣，尾盤一舉站上「萬五」，台股收高98點，市場人氣沸騰，成交量來到3471億元，為史上次高。台股5日RSI為91.01，10日RSI為80.95，9日K值為93.86，9日D值為86.68，20日乖離率為4.16。外資續偏多，連續第4日買超，惟買超縮至26.5億元。

台股去年上漲22.8%，指數不斷創新高，多頭氣勢延續到今年，周二成功站上「萬五」。台股資深分析師林成蔭認為，長線牛市不變，惟因短線有回檔或整理的可能性，控制持有部位不宜過高。科技股仍是主軸，然而「主角換人做做看」，台積電再創新高，惟鴻海走勢較為突出，Mini Led題材帶動LED廠億光等表現；特斯拉宣布上海製Model Y大降價，售價已比當地車企還便宜，帶動貿聯-KY、胡連等轉強，這些都是過去一年相對沉寂的族群，顯示出法人在新的一年調整投資組合的痕跡。後市遇震盪可以高股息、股利精選、高息低波、優質高息、永續高息等ETF逢低布局。

(時報資訊)