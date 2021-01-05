謝麗金、馬國賢認識超過20年，近日2人聯手開播客新節目，節目名稱以2人名字命名《金馬講》，2人年齡加起來正好100歲，自虧最資深新人勇闖播客圈，他倆一搭一唱介紹節目：「金馬講不只黑白講，還有青菜講、亂亂講，講到演藝圈天花亂墜。」還掛保證一定好笑，是居家旅遊最佳良伴。

謝麗金對年過半百跨入新領域深具信心，她搞笑分析兩人組合優勢，「第一，我們也算小有知名度；第二，我們倆知道太多業界八卦；第三，諧星永遠不會被淘汰」。對於跨界新領域，謝麗金不敢鬆懈，卯起來聽其他播客做功課，還點名播客三本柱之一的「百靈果」，直說要以該節目為效法目標，「我很認真耶，沒騙大家，我連刷牙洗臉，只要一有靈感，就會衝到客廳，把想法寫下來」。

謝麗金（右）與馬國賢互動逗趣。（艾迪昇傳播提供）

馬國賢透露已經在播客上收聽好幾年，他分析播客和廣播兩者很像，但播客沒有時間限制，尺度也不用受限於電台。他提及早年在寰宇電台當主持人，就曾因擦邊情色尺度，被電台警告，「那時我想討論檳榔西施，就直接call out，檳榔西施沒在怕的，直接在廣播說『買100摸2粒』，就因為這句話被台長關注」。他看好新媒體，很早就在YouTube上做遊戲講解，當時還吸引不少國中、小粉絲，「有次我出外景，碰上一堆國中生，他們直接對著我喊馬國賢，我一邊笑罵他們沒禮貌，一邊暗爽」，打臉不少笑他沒年輕人市場的親友。

首度在播客合作，馬國賢愛碎念，常惹謝麗金火冒三丈，她埋怨：「要不是因為我知道他心地善良，不然我就直接開罵，也幸好我沒隔夜仇，深呼吸幾次就忘了不愉快。」但2人互虧互調侃，倒也擦出不少火花，2人沒辜負節目宗旨，黑白講不少演藝圈八卦、12星座爛醉王等議題，每次都讓錄音師與工作人員笑破肚皮，2人信心滿滿，期待變成聽眾的居家旅遊良伴，在播客陪伴更多人。

(中時 )