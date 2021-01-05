2019年9月之後就沒在球場上出現的古巴外野手普伊(Yasiel Puig)，去年10月還捲入性騷擾官司，但現在又傳出5支球隊對他有興趣，而且還不是弱隊。大聯盟官網記者5日爆料，洋基、紅襪、太空人、馬林魚、金鶯都想要爭取他。

普伊最後一支簽約球隊是道奇，他們2018年球季結束後把他賣到紅人，2019年季中交易大限前他又被紅人賣到印地安人。合約到期之後就沒有獲得續約。去年7月勇士隊準備要簽他，但他不幸感染新冠肺炎，相當於未通過體檢導致合約作廢，只好跑去海外打球。

綽號「野馬」的普伊脾氣暴躁，到處惹事生非，在道奇時對觀眾比中指，加入紅人隊就跟著打群架，在印第安人時甚至擊球之後拒跑一壘。上個月滿30歲的普伊自知不能這樣下去，最近在訪談時表示他跟經紀人承諾會洗心革面，重塑專業形象。他於2019年取得美國公民身分。

以洋基的情況，他們的外野手已經足夠，不過想要多買幾道保險，讓「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)繼續打DH。史坦頓的身價非常高，如果他需要輪休時也可用上普伊頂替DH。

(中時新聞網)