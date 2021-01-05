網友點外送早餐，三明治上竟有1支「凹折煙蒂」，讓他氣炸。（照片來源：臉書社團《爆怨公社》）

外送餐點近日爭議頻傳，台中富王鴨肉店小老闆辱罵外送員「破查某」、「沒被打過」、「毛長齊再來講話」等語引爆爭議。現在又有網友爆料，打開外送餐後大傻眼，因為三明治竟然被「加料」，上面躺著一根凹折的煙蒂。

一名網友在臉書社團《爆怨公社》發文表示，從沒想過有一天自己也會在《爆怨》發文，實在是因為收到了讓人憤恨難平的外送餐點。原PO說用ubereat一年多來第一次遇到這麼誇張的，整根煙蒂在食物包裝裡面，讓他忍不住吶喊：「外送員先生我到底哪裡冒犯到您了？」。

原PO表示，致電早餐店，店員很有禮貌告知所有員工全程配戴口罩且店內禁抽菸，開放式廚房店內用餐的客人都可以見證。向ubereat客服反應，只告知該筆訂單退款跟補130點數。原PO憤怒表示「外送員到底是什麼心態？都不用道歉的嗎？？」。

網友看了也紛紛回應：「這麼大的煙頭沒看到真是厲害，還可以出餐給客人」、「這個8成機率是外送員在搞事，從禁菸開始我已經沒看過有老闆會叼著菸作餐了，早餐店超級無辜」、「應該弄個投訴機制，淘汰掉某些老鼠屎」、「外送員：今天接完這單就不爽幹外送了，來弄一下餐點好了」、「追根究底就去驗DNA吧！」。

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(中時新聞網)