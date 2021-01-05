前場比賽豪取單場生涯新高62分的史提芬柯瑞，今天在「背靠背」的戰役中再次繳出30分、9籃板、8助攻的準大三元成績單，幫助勇士137比106擊潰國王，最近5戰奪4勝。

雖然賽前賭盤都看好國王能在客場擊敗勇士，但實際上卻不然，勇士在背靠背的比賽打得比國王還要兇猛，開賽首節就打出37比20攻勢，次節國王趁著柯瑞在場下休息的時候追趕上來，可惜等到柯瑞回到球場之後再次被拉開差距，半場打完勇士依舊取得20分領先局面。

易籃再戰，榜眼菜鳥懷斯曼與烏布雷內外開花，加上柯瑞的三分長程遠射，勇士將優勢擴大至25分；決勝節國王追趕無力，反觀勇士諸將仍不肯鬆手，帕斯卡與威金斯連續破網，將差距拉開至32分之後，國王放棄換上替補，勇士最終以31分之差留下勝果。

柯瑞全場只出手18次命中9球，包含5顆三分球，兩場比賽豪取92分，堪稱是目前手感最火燙的球員。

除了柯瑞外，烏布雷18分，威金斯16分、5助攻，帕斯卡14分、7籃板、4助攻，穆雷12分，魯尼11分。

(中時 )