娛樂8點半》女星鄭希怡（原名鄭列瓊）去年參加《乘風破浪的姐姐》後人氣攀升，爽直個性和不俗唱跳實力，讓她圈了不少粉，不過其實她出道以來，歷經不少波折，兩次放送事故，讓她成為網友調侃對象，如今有幸福家庭還有自己事業，人生成功逆襲。

在上海出生的鄭希怡，10歲到香港，出道前，已接拍過電影及廣告，18歲時參加新秀歌唱大賽，並進入決賽，獲得英皇娛樂賞識，正式簽約成為旗下歌手，最後退出比賽，曾在陳冠希的歌曲《越來越愛你》擔任MV女主角。

2002年鄭希怡推出首支個人舞曲《相對濕度》，之後和劉思惠、蔣雅文組成女子組合3T，並推出合輯《少女蝶》，獲得金唱片肯定，而她也是三個人中表現最出色的，因此同年11月，發行個人同名唱片《Yumiko The Debut EP》，專輯賣超過萬張，與關心妍一同成為該年女新人王。

隔年，她推出舞曲《舞吧!舞吧!》，奪得「新城勁爆跳舞歌曲」，之後更4度奪下此獎，成為得過最多此獎項的紀錄保持者，奠定她「舞后」的稱號。不過看似演藝事業順遂的她，出道後卻噩運纏身，接二連三發生意外。

鄭希怡曾經歷2次放送事故，露底褲又露點。(圖／翻攝自微博、YouTube影片)

2006年鄭希怡在慈善募款節目《歡樂滿東華》中，要做空中飛人表演，卻發生意外，搭檔錢嘉樂不小心扯下她的褲子，她也從高處跌落安全網，讓她大露黑色丁字褲，當時不少人把影片分享到YouTube，更一度成為YouTube全球點擊率最高的短片。

隔年她又在加拿大多倫多的電視節目《新秀歌唱大賽多倫多選拔賽2007》現場直播時，疑似因跳舞動作太大，Nu Bra滑落，讓她當場露2點，兩次放送事故，讓她成為全港笑柄，有傳她形象受損，因此被英皇冷凍，工作量減少。

之後鄭希怡開始拓展大陸市場，因劇集《青春舞台》知名度大開，未料，衰事又找上她，2012年到泰國參加應采兒的生日派對，玩得太投入，從3樓露台失足跌落泳池旁的山坡。

鄭希怡參加應采兒生日趴時，不慎跌落山坡，卻也因此找到人生摯愛。(圖／翻攝自微博)

應采兒僅受輕傷，但鄭希怡跌落時，遭樹枝從背部貫穿肺部，頸椎移位，情況嚴重，醫生更表示有可能全身癱瘓，而她在經過搶救，昏迷2日2夜後才漸漸好轉，不過雖然在鬼門關前走一遭，但她也因此收穫一生的幸福。

在住院的期間，化妝師男友Andy一直陪伴在她身邊，還表示要照顧她一生一世，不離不棄，更對她說：「就算妳以後殘廢，我也會在身邊照顧妳」，這讓她非常感動，在鄭希怡受傷的一個月後，男友就向她求婚。

兩人於2014年9月5日舉行婚禮，也就是她33歲生日前一天，隔年生下一女梁子柔（乳名：梁浸浸），而他們從相戀到結婚已恩愛14年，鄭希怡曾在訪問中坦言，她一直渴望擁有一段簡單的愛情，不需要大富大貴，最重要的是能否相處與溝通得來，如今她也找到自己的幸福。

鄭希怡即使當媽了，身材仍保養得宜。(圖／翻攝自東網)

現在的鄭希怡有美滿的家庭，還創了服裝品牌，去年參加《乘風破浪的姐姐》後，更是讓她人氣直線攀升，接到不少工作機會，雖然人生經歷大風大浪，但她依舊保有自信與從容。

(中時新聞網)