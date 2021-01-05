元旦連假期間麗寶樂園因舉辦大型演唱會及煙火秀，吸引約7.7萬人次前往朝聖。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

元旦連假期間草悟道有約6萬人次造訪。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中市觀旅局分析今年元旦假期遊況，大坑登山步道湧入近18萬人次的旅客踏青。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

2021年元旦3天連假，據台中市觀光旅遊局統計，台中27處主要遊憩據點遊客人數近百萬人次，絲毫不受寒冬影響，各景點及商圈都湧入觀光人潮。台中市延續2020年全年遊客人數一路領先的優勢，成為全台民眾旅遊首選目的地。

觀旅局長林筱淇分析今年元旦假期遊況，台中近郊經典的大坑登山步道，湧入近18萬人次以上的旅客登山踏青。市區交通便捷的全國知名商圈如一中街夜市、逢甲商圈等，合計吸引21萬人次遊客。此外，麗寶樂園因舉辦大型演唱會及煙火秀，吸引約7.7萬人次前往朝聖。

被列為文青優選的草悟道有約6萬人次造訪。另中部最著名的溫泉遊憩區谷關也有近5萬人次前往。其他如國家歌劇院、科博館、台中公園、潭雅神綠園道、東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道等，都是日平均破1萬人次的人氣景點。

林筱淇指出，2020年疫情趨緩之際，市府團隊防疫整備嚴謹，讓「安心旅遊，首選台中」從口號轉化成為具體遊客數。元旦連假全市27處主要景點吸引近百萬旅客，而交通部觀光局最新公佈2020年1至10月全國主要觀光遊憩據點遊客數，台中市蟬聯全國冠軍，魅力不減。

(中時 )