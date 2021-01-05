業者主打以植物肉料理，兼顧健康與美味。（李宜杰攝）

深耕台南逾20年的素食業者「長春健康素食」，今年推出「牛轉乾坤團圓外帶年菜」年菜組合，總經理張寶仁說，受到新冠肺炎疫情影響，預估年菜訂單可增加2成左右。張寶仁還說，今年首度推出以植物肉料理的「滿福植物肉」，搭配獨門醬汁與餅皮，風味令人驚豔。

「長春健康素食」今年推出年菜組合，配合節日相關菜色，以美味、健康為取向。其中，新出的「滿福植物肉」採用台灣製造的植物肉，以大豆、小麥、豌豆等植物來源萃取蛋白質，不只兼顧美味與健康，還能搭配各種醬汁，創造變化菜色。

此外，業者還推出「XO侯菇」，嚴選富含礦物質與維生素的侯頭菇，搭配自製「長春XO侯菇拌醬」拌炒，料理增添風味、香氣四溢。此外，「長春XO侯菇拌醬」更榮獲2020年台南市優質伴手禮，相當了不起。

另外，湯品「線蓮燉五寶」採用珍貴藥材金線蓮溫補熬湯，並遵照古法燉湯，嚴選蓮子、牛蒡、腰果、海鮮菇、茶樹菇等，富含蛋白質、多醣、微量元素、維生素、與優質脂肪，適合全家大小品嘗。

「牛轉乾坤團圓外帶年菜」除團圓家宴「開運年菜」當日新鮮現煮8人份、6菜1湯、每套5000元，也贈含保溫提袋。另外，還有祭拜方便的「敬祖合菜」，6菜熱食，每套1880元。此外，更推出人氣單品年節禮盒伴手禮與拜拜素三牲、手作冷凍商品，歡迎選購。

此外，即日起至2021年2月8日前預購「開運年菜」享雙重好康：第一重持好友卡9折優惠、第二重贈送春節限定來長春福米2包。

業者表示，也有適合走春時使用的伴手禮，歡迎民眾選購

(中時 )