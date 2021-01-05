日本連鎖平價賣場「驚安殿堂‧唐吉訶德」商品琳瑯滿目，是許多遊客必逛的商店之一。唐吉軻德稍早也在臉書粉專發文，台灣首家門市為「DON DON DONKI 西門店」，將於本月19日上午10時盛大開幕。

唐吉軻德稍早於臉書發文表示，台灣首店將於本月19日於西門町開幕。（圖／翻攝自臉書粉專）

在日本擁有超過400間門市的唐吉軻德，多樣化的商品，吸引不少觀光客前往大肆採買，早在2019年就傳出唐吉軻德將落腳在東區，卻因各種因素導致胎死腹中。今（5）日唐吉軻德小編在臉書粉專發文「我要帶來好消息」，表示於本月19日上午10時，在台北西門商圈開設台灣首店。

唐吉軻德粉專小編透露，商場將會有各式各樣日本直送商品，美妝產品、零食、餅乾、飲料汽水，還有超新鮮的生鮮蔬果，現做的熟食、壽司等等，除此之外，也將首次於鮮魚區販售活貝類等，以滿足消費者需求。

同時為顧及各式消費族群，亦設立了化妝品、日用品、家用電器等專賣區，將穩步推動包括台灣在內的海外展店，讓各地的消費者能用合理的價格買到日本的農畜以及水產品。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言表示「終於等到了」、「終於啊！好懷念邊逛邊聽Donki的店歌」、「真的很期待」；不少人更開心表示「終於可以體驗偽出國的感覺」。

(中時新聞網)