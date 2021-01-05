竹南蛇窯第2代窯主林瑞華（左二）全力挽救蛇窯存續。（謝明俊攝）

竹南蛇窯第2代窯主林瑞華夫婦面臨許多爭產官司。（謝明俊攝）

竹南蛇窯爆發爭產風波，窯主林瑞華夫婦一直在為爭取蛇窯存續努力，目前已獲許多藝文界聲援協助募款購回蛇窯土地，但卻遭對手技術性干擾，刻意阻礙藝文人士捐助蛇窯行動，例如美濃客家油畫家曾文忠捐畫替蛇窯募款，都遭寄存證信函警告林瑞華等人不得以竹南蛇窯名義對外募款。

竹南蛇窯是目前苗栗傳統陶藝窯業中，所留規模最大、年代最久的蛇窯，並由苗栗縣政府核定為縣定古蹟。卻在2018年老窯主林添福去世的當年，爆發爭產風波，第二代窯主林瑞華遭胞姐及外甥提出多項刑事、民事告訴，要求林瑞華交出蛇窯全部產權及管理權。

林瑞華胞姐等提告要求返還竹南蛇窯所有權等民事訴訟，一審判決林瑞華敗訴，林瑞華提上訴，目前正在台中高院民事庭審理中，林瑞華積極舉證自己才是蛇窯多年的經營管理者，蛇窯在國內傳統陶藝占有重要文化價值，需要好好保存延續。

正當民事訴訟仍在進行中，對手不斷針對多項議題提出刑、民事訴訟，林瑞華希望發動各界募款，以便向胞姐購回蛇窯全部地產，許多國內藝文界人士得悉紛紛聲援贊助林瑞華，希望齊力一起保存蛇窯。

86歲高齡的高雄美濃客家油畫家曾文忠得悉，去年底親自前往竹南蛇窯，捐出個人閉門作品24幅油畫，供林瑞華拍賣後協助購地款項，但日前林瑞華卻接到對方寄來存證函，要求不得以竹南蛇窯名義對外募款，讓林瑞華感到非常愕然。

(中時 )