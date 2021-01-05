我國去年從口蹄疫疫區拔針後，生鮮豬肉時隔23年終於再度出口，根據農委會統計，2020年前11個月生鮮肉與加工品出口量計有2541公噸，其中去年生鮮豬肉銷往澳門約308公噸，今年菲律賓有望成為下個出口國。

世界動物衛生組織(OIE)去年於官方網站宣布台灣6月從口蹄疫區成功拔針，國產豬闊別23年終於可再度外銷迎戰國際市場，台灣與日本更成為亞洲唯二非口蹄疫區的國家，上下游產業無不躍躍欲試。

根據農委會國際處統計顯示，去年1到11月豬肉與其加工品出口量達2541公噸，產值約1805萬5000美元，其中包括生鮮豬肉(含冷藏、冷凍)、調製豬肉及種豬等活畜。

以出口量的國家與地區前3名來排序，目前以香港的1759公噸、產值1241萬3000美元居冠；其次為生鮮豬肉首銷的澳門，出口量308公噸、產值為95萬9000美元，其中以生鮮冷凍豬肉的301公噸為最，產值達90萬3000美元；最後是日本的256公噸、產值223萬美元，出口以加工食品如香腸、臘腸為主。

農委會副主委黃金城表示，鄰國菲律賓因為仍是豬瘟疫區，豬肉方面有大量需求，當地潛在消費力也不少，因此有機會在今年進軍菲律賓。

黃金城補充，其實今年在澳門之後的出口國本來是新加坡，但受疫情政策影響，來台查廠遲遲無法進行，不過台灣在有口蹄疫以前就有出口新加坡的紀錄，現在口蹄疫因素不見，加工食品也已經出口，現在要申請出口該國的是生鮮豬肉。

「若舊廠恢復進口那程序就可以加快，但若要來台灣針對新廠做查廠就比較麻煩，因為疫情期間官員都不太願意出國，但新加坡今年看來也很有希望。」

至於是否有其他國家也跟進？黃金城說，目前上述兩國家的價位上會較有利潤誘因，但是像越南的價格較低、利潤少，誘因也就不大。

(中時 )