遠傳(4904)今(5)日公布最新數據顯示，受到疫情關係，更多消費者積極投入數位匯流的懷抱，根據遠傳friDay影音統計，從跨年夜至2021年元月一日凌晨一時的直播，總計收視人次將近200萬，創5G多視角轉播最高收視，不僅如此，friDay影音在收視人數、新註冊會員也成長達7成之多。

今年因為疫情關係，民眾跨年選擇線上收看的意願大增，根據遠傳friDay影音的統計，從跨年夜至2021年元月一日凌晨一時的直播，總計收視人次將近200萬，締造5G多視角轉播最高收視，尤其跨年煙火更是票房保證，是當晚收視的最高峰，遠傳也針對錯過了今年101精彩煙火秀的民眾，現在可以上遠傳friDay影音平台觀賞重播與精采畫面，體驗遠傳5G獨家技術支援煙火自由視點。

除跨年活動轉播外，遠傳表示，延續台北跨年晚會熱度，觀眾接棒觀賞遠傳friDay影音的電影、戲劇，元旦連假三天「收視大爆發成長」，整體收視人數較前月同期成長近7成，新增註冊會員數也成長7成，以韓劇、華語影劇、韓影成長最多。根據遠傳friDay影音的統計，全台獨家的《哲仁王后》為全平台收視最高，另一部獨家片《女神降臨》則是僅追在後，此外，好萊塢大片因疫情影響發行時程，讓韓國電影趁勢直追，friDay影音中的數據也觀察到此一趨勢，包括《鋼鐵雨：深潛行動》、《屍速列車：感染半島》以及《老公不是人》都在元旦檔期締造收視佳績，分佔韓國電影前三名。

(時報資訊)