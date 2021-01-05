根據韓國房產委員會(Korea Real Estate Board)最新數據，由於超低利率與市場流動性充沛下，韓國房價2020年增率為5.36%。這也是繼2011年房價年漲幅為6.14%後，又寫下9年來新高。

韓國首都首爾的房價，2020年增率為2.67%，是自2018年增6.22%後，最大一年漲幅。至於擁有全國半數人口，約兩千六百萬韓國人居住的大首爾地區，2020年房價大漲6.49%。

若依照房屋類型來分，同期公寓一年大增7.57%，為過去9年來成長幅度最大。獨立式與非獨立式的價格，分別上漲2.5%和1.16%。至於韓國特有的傳貰租屋，2020年增率為4.61%，也是5年來最高。

韓國政府祭出各種抑制房價政策，結果意外讓傳貰的租屋房市大好。外界也歸咎是，2020下半年韓國政府推出三項有爭議的措施所致。傳貰，是韓國獨特的房屋租賃方式，承租戶不用每月支付房租，取而代之的是，先放一大筆錢給房東當押金，等退租時再原封不動地拿回來。

(時報資訊)