晶圓薄化大廠昇陽半(8028)2020年12月營收為2.17億元，月增約1.86%，年增8.36%，2020年全年營收24.42億元，比前年新高下滑7.81%。

昇陽半導體去年第四季營收約近6.42億元，比第三季營收的約5.91億元增長8.53%，為連續第二季呈現上升的格局；去年第二季為營收低點。2020年全年受疫情影響，晶圓薄化需求延遲，業績下滑。全年營收24.42億元，比前年新高下滑7.81%。

昇陽半去年前三季歸屬於母公司淨利9187萬元，年減66.47%，基本每股盈餘0.69元。

昇陽半導體去年第三季營收約5.91億元，季增1.59%；但因產品組合之故，毛利率下滑至20.52%，單季淨利1415萬元，每股淨利0.11元。前三季歸屬於母公司淨利9187萬元，年減66.47%，基本每股盈餘0.69元，比前年同期之新高水準2.07元下滑。

昇陽半有晶圓薄化及再生晶圓兩大業務，晶圓薄化接單受疫情影響，但再生晶圓需求仍強，支撐營收。

看好晶圓代工大廠對再生晶圓需求，昇陽半導體依既定計畫擴增12吋再生晶圓產能，新產能將逐步開出，月產能將自24萬片擴增至30萬片規模，增加25%。

(時報資訊)