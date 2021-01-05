福斯集團(Volkswagen AG)行銷董事Klaus Zellmer在周一接受媒體專訪時指出，集團在年初欠缺汽車生產所需電子元件，新的一年可能會少生產10萬輛汽車；「2021年我們將為每一輛汽車而戰鬥」，受到晶片短缺特別影響到的是，在Wolfsburg市生產的高爾夫(Golf)系列車。

福斯希望在2021年第二季情況能有所改善，當然沒有人能預言絕對的保證，能夠屆時有個完全正常化的情勢，Zellmer表示。

Zellmer職業生涯長期在保時捷工作，曾任保時捷德國執行長，2015年升任為保時捷北美執行長至今。

關於集團核心品牌福斯汽車的電動化推動，儘管電子零件的短缺，將不受影響進行。福斯預估，歐盟的「綠色交易」(Green Deal)計畫將帶來推力，可能進一步拉高氣候目標，Zellmer表示，綠色交易再次地加速集團向電動移動轉型，每年可能必須額外地再生產30萬輛電動車。

關於與特斯拉競爭的「空中」軟體更新服務，Zellmer指出，可能會先從福斯的ID.4電動車開始，預計在今年下半，開發人員正加緊趕工；新的高爾夫車系可能還不會有，我們會先從純電動車款開始。

(時報資訊)