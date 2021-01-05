台北一名男子經查在社群平台推特（Twitter）上PO出女性性感私密照，他與一名女子小芳（化名）交往後，於2017年分手，在未經對方同意下將13張下體、胸部照公開，並提到「世間永不缺笨女孩」、「來點不一樣的M字腿情慾風」，讓對方氣得提告，法院認為2人已達成30萬元和解，判他2月徒刑、緩刑2年。

判決書指出，該男平時在推特上自稱「色色變態大叔」，他與小芳交往期間，曾幫對方拍下13張裸露下體、胸部及隱含性交或猥褻意涵的照片，兩人在2017年分手後，對方要求刪除照片，他竟在2019年10月到2020年4月間，將其公布在推特上，並寫下「世間永不缺笨女孩」。

該男在貼文中註記「來點不一樣的M字腿情慾風」、「笨不要緊，但要知道自己哪裡笨」、「色…色…色…攝影師，這就是我」，小芳發現照片遭散布後氣得提告，檢方認定華男罪嫌明確，遂依散布猥褻物等罪將他起訴，但他之後與對方達成30萬賠償和解，法院最後判2月徒刑，得易科罰金6萬元，緩刑2年。

檢方調查，該男的推特帳號追蹤數超過3萬5千人，他在介紹欄中提及「是個色色的變態大叔」、「你喜不喜歡我拍的作品，一點也不重要，反正就是做自己喜愛的事情，PO色色作品，跟想拍照的妹子聊聊天」等文字，他時常邀約女性拍照，並將作品上傳推特供人觀賞。

(中時新聞網)