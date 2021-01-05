國內外疫情升溫，農曆新年又即將到來，大批返台過年的民眾，讓防疫旅館的需求大增。由次台南市防疫旅館的數量遠遠落後其他5都，多位民進黨市議員擔心，面對春節假期國旅大爆發，恐將影響防疫旅館的供給，導致有需求的市民無處可住，要求市府盡快提出相關配套，優先確認防疫旅館的服務能量。

市議員蔡筱薇、邱莉莉、呂維胤、林志展、沈震東、李啟維等人，下午舉行「中央升級防疫管制，南市旅館數恐不足」記者會，直指目前台南市的防疫旅館有519間房，但預約登記已近7成，眼看農曆春節愈來愈接近，將有更多人返台過節，屆時台南市的防疫旅館數量恐將不足。

綠營議員還說，6都的防疫旅館中，台北市最多有6191間房，其次依序是高雄市3856間、桃園市2023間、台中市1450間、新北市1127間，台南市不僅在6都中最少，加上今年國旅大爆發，春節期間各飯店的訂房數都已達到8至9成，恐將排擠防疫旅館增加的數量。

市府觀旅局副局長林國華表示，經過該局努力爭取，台南市的防疫旅館可望再增加100間，只要移工不占用太多防疫旅館，應該可以滿足春節需求，該局還將繼續努力爭取更多防疫旅館的數量。

(中時 )