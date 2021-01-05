彰化一名19歲女大師，去年2月突然發胖體重巨增15公斤，不僅雙腳變粗、肚子也變超大，他拼命減肥但沒有效果，後來求助醫師幫忙，才發現是紅斑性狼瘡搞怪，因破壞腎臟功能導致水腫，甚至引發急性衰竭，整整洗了2個多月的腎才保住性命。

才19歲的李小姐，每天有運動的習慣，去年初突然全身發胖，整整腫了一圈，體重從47公斤飆到62公斤，當時他以為只是單純肥胖，於是瘋狂健身，開始跑步，每天早晚4公里，還跳舞加瑜珈，但遲遲沒有瘦下來，身體也出現異狀，尿液變紅泡泡很多，最後受不了才跑到彰化醫院求救。

彰化醫院腎臟內科主任蔡旻叡指出，李女到醫院檢查時，尿蛋白居然高達8000毫克，正常人約100毫克，深入檢查發現急性腎衰竭末期，隨即安排住院，並且透過血液透析解救，最後確診為紅斑性狼瘡，所幸最後經過治療，沒有變成慢性腎衰竭，不然恐怕須長期洗腎。

蔡旻叡說，紅斑性狼瘡是自體免疫性疾病，常見會侵犯關節及皮膚，會產生潰爛、蝴蝶斑等，嚴重還可能破壞全身器官，通常好發再年輕女性，好在發現得早，只有水腫，沒有引發其他更嚴重的病癥，也提醒民眾，若不明原因水腫，除紅斑性狼瘡外，也可能是腎障、肝硬化等，千萬不要以為只是簡單發胖，因盡速就醫。

(中時 )