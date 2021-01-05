台中神岡一帶木業興盛，地方人士籌建巧聖先師廟，歷經1年興建，6日將入火安座。建廟主委楊吉村自掏腰包製作13座魯班公發明的土木工具及現代電動工具，依原型放大15至百倍，採用美國赤楊木打造，每座重達百斤，造價不斐，信眾則笑稱「是給巨人用的吧！」
為弘揚匠師精神，楊吉村自掏腰包打造13座工匠器具，包括墨斗、刨刀、 抹刀、鐵鎚、斧頭、角尺、卡尺，以及電鋸、電鑽、噴槍、水平儀、磨砂機等，一字排開，非常壯觀。廟埕另展示球形、方塊、星芒等6款魯班鎖，採全卡榫式設計，拆解組裝都要動動腦力。
楊吉村提到，神岡木業興盛，在1960年代迎回東勢巧聖先師祖廟分靈，寄殿社口萬興宮，後來台商轉赴越南投資，又分靈至異鄉奉祀，發揚魯班公的「匠師精神」。多年前魯班公指示建廟，地方人士出錢出力，並順利取得廟地，去年1月3日動土，今年1月6日吉時安座。
神岡巧聖先師廟聘請頂尖匠師耗時1年打造，外觀氣勢雄偉，泥塑作工精細，雕飾更是巧奪天工。楊吉村表示，該廟主祀「巧聖」魯班公，是春秋著名工匠家，被後世裝潢、木業、建築業尊為工匠師祖，另荷葉先師掌管泥水，爐公仙師則是鑄鐵業、機械業的職業神。
(中時 )
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