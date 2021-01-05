苗栗縣朱姓男子5日上午10時許，駕駛大貨車行經大湖鄉苗62線2.6公里旁產業道路，因路面溼滑，大貨車失控滑落山坡翻覆，警消獲報到場救援。（大湖警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣朱姓男子5日上午10時許，駕駛大貨車行經大湖鄉苗62線2.6公里旁產業道路，卻因路面溼滑，大貨車失控滑落山坡翻覆，警消獲報到場救援，幸好朱男僅受輕傷，送醫後已無大礙。

大湖派出所於5日上午10時12分許，接獲110轉報，報案人指稱於大湖鄉苗62線2.6公里旁產業道路有大貨車翻覆，所長楊秉學及警員劉琬柔立即趕往現場處理，並通知大湖消防分隊救援。

警方表示，到場發現是1名朱姓男子駕駛1輛大貨車，因路面溼滑不慎失控滑落山坡翻覆，朱男意識清楚，經警方協助脫困，並由救護人員送往大順醫院診治，朱男臉部、右手輕微擦挫傷，現已無大礙，朱男感謝警方到場救援。

朱男經警方實施酒測，酒測值為0沒有酒駕情形，大湖警分局表示，呼籲進入山區產業道路，樹木、竹林茂密不易日曬，路面容易溼滑且道路狹窄，駕駛務必謹慎駕駛，以維護自身及其他用路人安全。

(中時 )