性平處公布2021性別圖像，其中發現非直轄市、2018年統計縣市長女性比率達37.5％，較2014年增加31.2個百分點，也是21年來首度突破1／3；至於在地方政府一級單位主管及所屬機關首長男女比例部分，基隆市、苗栗縣及新北市政府女性比例達1／3 以上，而雲林縣、宜蘭縣、台中市及金門縣政府則不到15％，亟待加強。

為提升女性參與決策的機會與管道，近年公部門持續推動1／3 性別比例原則。性平處公布的性別圖像顯示，近年女性擔任地方首長及民意代表比率多有提升，參政權力持續增長。

以2018年我國女性民選首長比率，直轄市長女性比率16.7％，與2014年相同，縣市長女性比率37.5％，相較前次提升31.2個百分點，且是自1997 年以來，首次超過1／3，鄉、鎮、市長女性比率略為下降1.5個百分點。

在地方民意代表部分，2018 年我國直轄市議員女性比率為35.8％，縣（市）議員為32.1％，鄉（鎮、市）民代表為24.9％，村（里）長為16.6％，較前次選舉（2014 年）分別提升0.3、4.8、2.4 及2.6個百分點，直轄市原住民區民代表女性占22.0％，較前次選舉24.0％ 為低。

至於女性擔任地方一級主管，有哪些地方政府績優，哪些地方政府還有待加強？性平處表示，地方政府一級單位主管及所屬機關首長男女差距亟待縮小。

以2019 年底地方政府一級單位主管及所屬機關首長統計為例，其中有23.6％ 為女性，較2016年22.0％略增1.6個百分點，統計發現，基隆市、苗栗縣及新北市政府女性比例達1／3 以上，雲林縣、宜蘭縣、台中市及金門縣政府則不到15％，亟待加強。

(中時 )