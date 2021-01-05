男星高捷以飾演「黑道大哥」聞名，他江湖氣味鮮明，也成了高捷的招牌形象，而高捷在2004年與小他22歲的陳泯蓁結婚、育有1女，高捷過去曾讓女兒在節目上露臉，後來他顧及女兒課業，就鮮少出現在螢光幕前，而高捷近日則難得曬出父女合照，16歲女兒的高顏值就立刻成為網友焦點。

高捷在2021年的第一天曬出與女兒合照，16歲的高子期已長成亭亭玉立的美少女，照片中，高捷和女兒都開心對著鏡頭露燦笑，老爸高捷戴著墨鏡，模樣酷帥，而高捷女兒則俏皮比耶，她頂著氣質中分長髮，顏值俏麗、五官立體。

新的一年，祝大家身體健康、諸事順利、心想事成😎🎉 #2021happynewyear 由高捷發佈於 2020年12月31日 星期四

高捷女兒已從當年稚嫩的小女孩，蛻變成16歲亭亭玉立的美少女，高捷也噴父愛喊「甜蜜的負荷」，並感性說：「一晃眼今年8/29就要滿17歲了」、「雖說一晃眼，但也紮紮實實經過了了17年」。

網友也驚艷狂讚「高家有女初長成」、「高大哥的女兒都這麼大了，她的眼神跟小時候一樣，長大了變好漂亮」、「女兒漂亮氣質優」、「抱在手上小女娃，已經婷婷玉立了，小美女」，高捷也現身回應：「女大真的18變」。

(中時新聞網)