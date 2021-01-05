台中市議員林祈烽接獲爆料，指西屯區有一處防疫「旅館」根本不符防疫規定，不僅大門敞開讓任何人都可以隨意進出，連外送餐飲人員都可以直接送餐到房間內，台中市的防疫是不是出現大破口？台中市政府觀光旅遊局長林筱淇說，觀旅局已掌握相關非法事證，將速依發展觀光條例嚴予裁處。

林祈烽表示，民眾向他及立委張廖萬堅投訴，指西屯區有1戶之前做非法民宿的業者，現轉成防疫「旅館」，目前住了3名居家檢的人員，但該住家大門從來不關，居家檢疫的民眾更是把垃圾堆放在窗戶外的鏤空花台，任其廢水往樓下滴，實在有夠恐怖，中市號稱防疫工作做得很好，怎麼會任由這種事情發生？

林祈烽指出，該處防疫旅館連外送餐飲人員都可以直接送餐到房間內，淪為防疫破口。（台中市議員林祈烽服務處提供）

居家檢疫的民眾把垃圾堆放在窗戶外的鏤空花台，任其廢水往樓下滴，實在有夠恐怖。（台中市議員林祈烽服務處提供）

林祈烽得知消息，派人前往現場查看，發現該戶住家大門根本就已經故障無法關閉，屋主也沒有打算要修理；更有民眾爆料，指居家檢疫的人都常叫外送餐點，外送人員都直接把餐點送進屋內，根本就沒有任何告知或管制措施。

林祈烽說，他緊急向市府勞工局、觀旅局和民政局及區公所等單位聯繫，結果各市府相關單位互踢皮球，任由台中市防疫工作出現大破口；他要求各單位趕緊派人去聯合稽查，並做好相關防疫和安置工作，如果台中市真的因此出現疫情，那市府團隊都難辭其疚。

林筱淇指出，市府去年3月成立居家檢疫替代所，並列為重點防疫工作，由各局處分工合作，觀旅局持續媒合旅宿進行防疫宣導、辦理定期及不定期聯合稽查，如發現非法業者收住居家檢疫者，該局於掌握事證後，一律依發展觀光條例進行裁罰，再移送衛生局依傳染病防治法裁處。

觀旅局表示，非法日租套房未經過建管、消防、衛生、警政、環保等市府各單位審核把關，亦未領有合格旅館業登記證，即使稽查非法日租套房難度高，市府仍將會同市府相關局處持續辦理稽查。

觀旅局強調，如民眾有居家檢疫需求，應配合市府防疫措施，千萬不要隨意至網路或訂房平台訂房，以免影響自身健康安全及權益。建議一般民眾旅客訂房前，可先至台灣旅宿網查詢該旅宿是否為合法旅宿後再訂房，才有保障。

(中時 )