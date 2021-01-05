如果能有取代扎針滴血的血糖量測方式，對眾多糖尿病友來說真是一大福音。國立台灣師範大學教授林震煌師生團隊發表「即時呼吸商感測泛用型技術」，原理是讓患者透過吹氣，分析二氧化碳及殘氧量的相對濃度，就能即時得知血糖值。研究團隊樂觀評估，若順利通過臨床試驗，未來可望推出市價低於萬元的居家檢測設備。

目前的糖尿病患日常量測血糖，都要經由採血式的侵入性檢測，對患者來說是長期壓力。林震煌教授則是發現，一般醫學數據顯示，糖尿病患者吐氣中的丙酮濃度會高於1ppm，當血液葡萄糖濃度偏高時，呼氣中丙酮濃度也會跟著上升，尤其是重症患者的呼氣中會含有明顯高濃度的丙酮。

平日喜歡吹奏長笛的林震煌教授，以此氣體濃度的概念，先開發了「氣哨音波感測泛用型技術」，以一個迷你哨子，透過物理的方式來偵測氣體，當不同氣體經過哨子時，會發出不同頻率的聲音，利用麥克風接收，將訊號送進電腦分析，計算出氣體量，是全球少見運用聲音頻率變化量，進行定量分析的研究技術。

林教授接著帶領師大團隊，與研究生劉書豪和王昱翔共同開發「即時呼吸商感測泛用型技術」。林震煌強調，這台機器主要是測呼氣當中的二氧化碳跟氧氣的比率，也就是「呼吸商」，它不但可以測淺層的呼氣，還可以測深層呼氣中的二氧化碳濃度，就能評估這個人的血糖高低。

林教授團隊也在記者會現場實際量測機器。大小有如一卡皮箱的檢測儀，正要進入臨床檢測階段，如果進行順利，未來可望量產上市。林震煌很有信心樂觀表示，希望能將這種小型的「呼氣偵測器」售價控制在萬元上下，讓糖尿病患減輕侵入式檢測的壓力，更有助控制病情。

(中時新聞網)