為了翻盤關鍵搖擺州喬治亞洲大選結果，美國總統川普不惜多次親自致電州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger），要他「找出」11,780張選票，藉此翻盤當地大選，但相關錄音檔遭美媒曝光後，震驚全美。不過，目前僅差國會認證選舉人團投票結果後，即成為新一任美國總統的民主黨拜登終於表態，表示川普只會發牢騷抱怨，不了解不想工作的他，為何仍眷戀白宮。

據《每日郵報》與美聯社報導，拜登4日赴喬治亞州亞特蘭大，為決定參議院掌握權將落誰家的當地第二輪參議員選舉競選時，「總統花更多時間在發牢騷與抱怨上，而不是對問題做點什麼事；我根本不知道為何川普還要這份工作，他根本不想工作」。

另外，針對美國施打疫苗以及補助金是否增至2000美元等議題，拜登也藉此痛批川普政府。拜登表示，當前全美疫苗施打進度落後，根本令人可恥，強調自己早已說過讓美國人民接種疫苗，將會是美國前所未有的挑戰之一，美國花了數月了解新冠病毒，但川普政府卻在疫苗施打上，搞出一個很糟糕的開端，相較於原定讓2千萬人接種的目標，截至去年12月底才完成1/10。

另外，拜登也向喬治亞州選民表示，如果讓兩位民主黨籍的華諾克（Raphael Warnock）和奧索夫（Jon Ossoff）挑戰參議員成功，他保證2000美元的新冠補助金將會送給每一位選民，不僅幫助飽受疫情折磨的人們，讓他們活得更有尊嚴與體面些。

美國喬治亞州2席參議員決選5日登場，結果不只決定參議院由誰掌控，也關係到民主黨未來能否全面執政。在共和黨已取得半數50席的情況下，僅拿下48席的民主黨必須2席全拿，加上副總統賀錦麗（Kamala Harris）投下關鍵票，才可能掌控參院。

(中時新聞網)