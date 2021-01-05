買手機，你最先考量的條件是什麼？買一支手機，你期待能夠使用多久？依照當前手機發展進程，旗艦級手機的效能大多能維持兩三年以上，但是保固卻只有12個月。你覺得合理嗎？日前小米在台開賣小米10T，特別喊出超長24月保固的策略，如今realme也選擇跟進，台灣市場手機保固售後與行銷戰似乎硝煙正濃。

一般來說，在台灣新手機出廠提供的保固都是一年，不過為了帶給消費者更安心的感受，不少手機廠都會在開賣新機時，提供限期線上登錄可延長保固的優惠，但也只是限期提供。不過台灣小米日前開賣小米10T之際，相當罕見的喊出了小米10T、小米10T Pro提供24個月保固（Redmi Note 7則提供18個月保固）。如今，realme品牌也決定跟進，針對旗下最新手機realme X7 Pro推出類似優惠。

根據realme粉絲團公告，凡在2020年12月24日後購買realme X7 Pro者，皆可透過下載realme+ App，並進行登錄來取得24個月保固資格（活動至2021年2月28日止，限於2021年3月15日至realme+註冊會員及完成登錄活動者）。而針對已登錄審核成功之realme網路商店官方商城、品牌專櫃獨家延保活動消費者，則將自動延長至兩年，不需再次登錄。

智慧型手機廠商願意提供更長的保固期限，除了是為了讓消費者更為安心，另一角度代表了對於手機品質的信心。如果保固期限是你選擇手機的重要因素，小米10T系列以及realme X7 Pro提供了24個月保固，可供你參考。當前，包含三星、蘋果、OPPO、vivo所販售的手機都在台提供12個月保固，vivo則是額外提供「業界最長15日新品換貨」、「終身維修免費到府收送」、「終身免檢修費」、「保固內原廠殼和原廠保護貼免費更換各兩次」、「終身免費手機健檢」、「長期服務始終如一」等6項售後服務。

而三星則是在日前推出Samsung Care+手機保險，可在全台三星智慧館購買三星手機時加購，透過每月支付保險費，可以延長2年保固。而蘋果則是原本就有在台推出AppleCare+，消費者可針對iPhone、Mac、Apple Watch等產品購買，來延長保固或降低保固期間內的維修費用。

(科技)