高雄國稅局、職安署合署大樓5日動土，主辦單位參與動土典禮祭拜。（柯宗緯攝）

高雄國稅局、職安署合署大樓5日動工，預計2023年底前竣工。（柯宗緯攝）

高雄國稅局、職安署合署大樓5日動工，該基地方正，不少機關單位搶進駐。（柯宗緯攝）

財政部長蘇建榮指出，該興建案籌備許久，主要是土地方正，很多機關單位有意進駐，預算編了近10年才編出來。（柯宗緯攝）

勞動部長許銘春指出，未來職安署南區職安中心搬家後，每年可省下500萬元租金。（柯宗緯攝）

高雄國稅局三民分局、勞動部職安署南區職安中心的合署辦公大樓，籌備多年礙於用地、經費卡關，終於在5日動土；基地座落在三民區民族一路、明愛街口，斥資5.1億元，最快2023年底前竣工，而未來搬家後，也可省下每年約千萬元的租金。

財政部長蘇建榮指出，財政部與勞動部向來密切合作，像是去年紓困措施，也都順利完成。這處合署辦公大樓，未來還有保安警察第七總隊第三大隊第三中隊進駐。他提到，該興建案籌備許久，主要是土地方正，很多機關單位有意進駐，預算編了近10年才編出來。

勞動部長許銘春指出，南區職安中心肩負南部勞工朋友工作安全重任，因為廳舍都是承租的，每年光租金就要500萬元，從1999年迄今數字相當驚人，未來搬家後可提供更舒適辦公空間，另將在10樓設置工安器材展示空間、VR虛擬實境體驗室，讓民眾了解如何防範工安意外。

高雄國稅局長蔡碧珍指出，三民分局長期分處哈爾濱街及大順二路兩地廳舍辦公，影響行政效率及民眾洽公。其實早在2014年就有興建大型辦公室構想，歷任局長相當努力，經多番折衝溝通，行政院才正式核准撥用這塊土地。

這棟大樓地上10層、地下2層，1樓多目標使用空間配合政府教保服務公共化政策，規畫兩班可收60人的職場教保服務中心，滿足員工及鄰近民眾托育需求。另外，該址離愛河不遠，建築外觀以河流意象的流線型為主，也設置大量無障礙空間。

(中時 )