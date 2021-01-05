新冠肺炎疫情延燒，目前所有入境旅客從1月15日起實施1人1戶居家檢疫規則，很多在大陸等地民眾預計從月中陸續返台過農曆春節，要先居家檢疫14天，家屬依規要住到旅館，縣府交旅處已協調旅宿業者提供1097間客房因應，數量已近竹縣旅宿業的一半房間。

縣長楊文科感謝旅宿業者配合防疫作戰措施，表示縣府會持續協同縣內各旅宿業者加入安心旅宿行列，提供縣民更安心的住宿環境。

交旅處長游志祥說，去年底開始已出現大陸返台人潮，全國防疫旅館已嚴重不足，預期農曆年前返台民眾會更多，加上中央強制要求1人1戶居家檢疫規則，檢疫者住在家中，家人不能同住，不少家庭勢必要找旅館住14天。

新竹縣合法旅館共有2436間房間，縣府協調新竹喜來登大飯店、安捷國際酒店、新大竹北商旅、悅豪大飯店及春城旅館，配合防疫作戰辦理「安心住宿方案」，共提供1097間客房，房價每日在1千多元到6千元，業者已陸續接受訂房。

新竹喜來登表示，「安心住宿方案」適用對象為，入住人的家中成員具「居家檢疫」或「居家隔離」證明，同時需與「居家檢疫」或「居家隔離」者同一戶籍，5日起接受預定到228，提供給防疫家屬的住房價格有優惠。

(中時 )