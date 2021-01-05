市立博物館三樓交趾陶館「建築上搬戲—來聽廟尪仔講古」入口意象。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

市立博物館二樓常設展場三鐵共構火車模型。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

大翻新的市立博物館一樓設有適合小朋友的「探索嘉園」兒童廳。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

大翻新的市立博物館二樓常設展桃城百味展區。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

耗資8000萬元，已休館2年的嘉義市立博物館將於23日重新開館營運，重磅回歸以「嘉義人關心嘉義事，異鄉人探索嘉義市」走向，將3個樓層重新打造成適合兒童、市民及城市樣貌的氛圍，展示嘉市文化特色、市民歷史與生活記憶外，更重新定位成一座屬於城市與市民的博物館，讓這座屬於市民的博物館更接地氣。

嘉義市文化局指出，市立博物館2004年開幕啟用，是一座多功能的綜合博物館，展示內容涵蓋嘉義的「地質、化石、美術」3大主題，完整呈現嘉義市自然景觀、人文藝術等文化特色，但成立至今已滿17年，為讓展示方式更貼近民眾，2018暫時休館，進入長達2年多的整修期。

大翻新的市立博物館一樓設有適合小朋友的「探索嘉園」兒童廳，以多種公仔如巫師、公主、獵人、頭目等角色，帶領小朋友透過遊戲瞭解嘉義市的歷史人文脈絡，跳脫傳統教條式的講解。

二樓「展望諸羅」常設展以1：87火車模型，重現嘉義三鐵共構的榮景，並帶大家遊歷嘉義市，認識嘉義的自然環境、古蹟歷史及人文藝術，另外還有體現嘉義常民生活的「桃城百味」展區，重現嘉義市夜市小吃熱鬧景象，將讓民眾有如走進時光隧道，重回古早年代的庶民生活，喚醒民眾舌尖上的記憶。

睽違2年多的市立博物館即將於1月23日重新開館正式營運，文化局首波即以粉絲嘉獎FB線上抽獎活動，及近來於金馬獎勇奪五項大獎的星空電影「消失的情人節」吸引民眾目光。

文化局表示，嘉博館以「辦喜事」的心情邀請大家來逗熱鬧，自1月1號至1月30日，因應全新開館歡慶登場，除了陸續有探索嘉園等特展，還有懷舊老物、復古變裝派對故事市集等，期盼系列活動為開館暖身外，也能延續嘉美館的高人氣，為嘉博館再掀一波觀光熱潮。

(中時 )