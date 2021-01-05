新竹75歲林姓老翁，佩戴活動假牙多年，進食後沒有取下清潔假牙習慣，且常常戴著假牙睡覺，日前發現口腔一直有灼燒感，口內也發現許多白色斑塊，榮總新竹分院牙科醫師王薏雯檢查發現，林翁是「口腔念珠菌」感染。

林翁經2週抗黴菌藥物治療，及加強清潔活動假牙後，灼燒感已改善，口腔黏膜上出現的白色斑塊也消失。

王薏雯表示，口腔念珠菌症多為白色念珠菌的伺機性感染，而白色念珠菌是1種真菌，為口腔黏膜中的正常菌叢，正常分佈於口腔、腸胃道及生殖泌尿道。

她說，當患者免疫力低下或正常菌叢的平衡被打破後，白色念珠菌就會大量增生形成白色斑塊，或導致黏膜脆弱出現紅色變化，症狀常為刺痛的灼燒感，並且容易口乾，不能吃太燙的食物。

此外，活動假牙與口腔黏膜接觸的時間長，若清潔狀況不佳，容易導致口腔念珠菌感染，而長期服用抗生素，有嚴重腎臟病、癌症、糖尿病、肝硬化、愛滋病、器官移植等免疫功能不佳，都可能造成口腔念珠菌的潛在原因。

王薏雯強調，正確的口腔清潔與每天正確清潔假牙，配合均衡的營養提升免疫力，並且定期口腔檢查，才能避免口腔念珠菌的感染。

(中時 )